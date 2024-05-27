出品11月15日まで！伊東深水 日本経済新聞社 昭和48年発行 河北倫明編集

伊東深水の画集です。昭和48年の定価30,000円。サイズ：39×29×3.5cmです。素人寸法にて若干の誤差はご了解ください全382図、うち56図がカラー。外函あり。「ういろう」付きです。当時新品購入、その後自宅保管品です。外函や外装に日焼けが見られます。状態等は写真でご確認下さい。ほとんど使用しておらず、中身は新品同様にきれいです。注:10月13日〜16日まで発送手続きができません。ご了承下さい。傷や汚れ等がございます。ご理解いただける方のみの入札をお願いします。購入される前に疑問点などは、ご質問ください。



値下げ☆希少☆伊東深水 日本経済新聞社 昭和48年発行 河北倫明 編集 ...



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