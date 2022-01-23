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当時物　未使用未開封　ファミコンソフト　ナムコ　超時空要塞マクロス
商品番号 E58716206412
商品名

当時物　未使用未開封　ファミコンソフト　ナムコ　超時空要塞マクロス
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 10,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当時物の未使用未開封品です。箱は紙製にしてはかなり綺麗でまさにデッドストックという感じですが極小のスレとバーコード部分に薄いシミ汚れがあります。画像を参照してください。未使用未開封の為動作確認をしておりません。古い物ですので多少の経年劣化を鑑み神経質に完全なる完品をお望みの方は購入を控えてください。購入の際は悪質な商品すり替え防止の為ノークレームノーリターンをご理解ご納得した上で厳守いただくようお願いします。
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