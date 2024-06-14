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- 奈良 東大寺 清水公照 管長 書 太田垣蓮月 和歌 短冊 肉筆 「うつりゆく」
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商品詳細
東大寺の大仏殿昭和大修理を成し遂げた東大寺第207世管長清水公照師筆、太田垣蓮月に和歌短冊です。「うつりゆく はじめもはても 白雲の あやしきものは 古(こ)ころなりけり」という蓮月尼の歌が詠まれています。裏に祖母の字で「207世別当(=管長)住職 観音院院主 東大寺 海雲忌頂く」とあります。清水公照師は先代管長上司海雲師(観音院住職)の跡を継いで東大寺207世管長になっています。多分その時に祖父か祖母が頂いたものだと思いますがよくわかりません。ずっと蔵にしまわれていたので、シミ・折れ・ヤケなく状態は良いと思います。短冊寸法、6㎝×36.2㎝。タトウ入り。短冊掛けは撮影用です。
http://narcologia.ru/goods/freshman342256.html
http://narcologia.ru/goods/traverse848026.html
http://narcologia.ru/goods/mythic289635.html
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