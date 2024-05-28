

DVD ウィッチハンター・ロビン（6枚） ＋灰羽連盟（2枚） DVD ウィッチハンター・ロビン（6枚） ＋灰羽連盟（2枚）



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ウィッチハンター・ロビン（6枚組）と灰羽連盟（2枚組）の海外版DVDの中古品です。10年以上昔に海外版の中古品を購入後、1回だけ見て保管していました。DVDの盤面にうっすら擦れ跡などありました。箱も擦れ跡などありました。箱の外観はあまり綺麗ではありません。出品にあたりパソコンで読み込み、冒頭だけ再生してみましたが問題ありませんでした。煙草は吸いません。ペットも居ません。購入してからかなりの年月を経ている中古品なので、動作・外観含め了承の上、ご購入下さい。ご購入後の返品には対応出来ません。特に「思ったよりきたない」「これが付属していると思った」など思い込みのご購入はご遠慮下さい。ご不明な点があればご質問をお願いします。