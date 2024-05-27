写真集[3冊]+月刊誌[6冊]セット／霹靂布袋戲

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◆写真集〈3冊〉①霹靂会Pilifan2020霹靂英雄人物典蔵写真【俠峰】サイズ：約18.5×26.4㎝。②霹靂会Pilifan2022霹靂英雄人物典蔵写真【玄魔・還真】サイズ：約18.5×26.4㎝。③霹靂会Pilifan2021霹靂英雄人物典蔵写真【烽霊録】 サイズ：約18.5×26.4㎝。新品と未開封品を購入。購入時より初期キズ擦れ傷みなど見られるものもありました(③の一部傷みなど、画像参照)ので、予めご了承下さい。それ以外は、状態は良い方だと思います。一度開封してさっと眺めた後、また元のビニール袋に戻して暗所で保管。色々なキャラクターの綺麗な写真が沢山あります。◆霹靂月刊〈6冊〉①PILICLUB霹靂会月刊2015／03VOL.235②PILI季録霹靂 2020／03VOL.01③PILI霹靂月刊 2021／07VOL.311④PILI霹靂月刊 2021／11VOL.315⑤PILI霹靂月刊 2022／05VOL.321⑥PILI霹靂月刊 2022／08VOL.324中古品や未読品を購入。2015年の月刊誌は、気にならない方は気にならないかもしれませんが、外側が他と比べると色褪せが見られるかと思います。その他傷みなどはご容赦下さい(画像参照)。古いものですが、状態は良い方だと思います。②(季録霹靂)は、表紙と裏表紙全体に目立つ擦れキズと、中身一部に傷みが入手時よりすでに見られました。全体的に状態が綺麗めなものは、311、315、321など。購入後一度さっと眺めた後、暗所で保管。特に②の状態が気になる方はお控え下さい。◆まとめての出品になります。発送は、ゆうパックで土曜日以降になりますので、予めご了承下さい。まとめてプチプチに包んで、ダンボール箱に入れます。重さがややあります。以上状態を含め大丈夫な方のみお願い致します。