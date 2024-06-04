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SEDITIONARIES写真集 セディショナリーズ UNDERCOVER
商品番号 L17155309110
商品名

SEDITIONARIES写真集 セディショナリーズ UNDERCOVER
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 21,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2005年発売限定1500部シリアル0734藤原ヒロシ氏、高橋盾氏、小林節正氏が所蔵するコレクションを撮影した写真集です購入後数回見ており大切に保存しておりましたが背表紙の右下あたりにめくれとスリップケースに経年による色褪せがあります中古品であることをご理解いただいた上でご購入をお願いいたします
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