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新品未開封 NEWニンテンドー3DS どうぶつの森 きせかえプレートパック
商品番号 A97287735829
商品名

新品未開封 NEWニンテンドー3DS どうぶつの森 きせかえプレートパック
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 28,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封Newニンテンドー3DSきせかえプレートパックどうぶつの森【メーカー生産終了】新品で購入後、一度も開封することなく自宅保管しておりました。使用する機会がないので必要な方へお譲りします。【セット内容】・Newニンテンドー3DS本体(ホワイト)・専用タッチペン・Newニンテンドー3DSACアダプター・きせかえプレート(どうぶつの森仕様)・microSDHCメモリーカード4GB・ARカード(6枚)・かんたんスタートガイド、取扱説明書、保証書*きせかえプレート(ホワイト)は付属しません。color:WHITEゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/slide578387.html
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