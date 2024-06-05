新品未開封 NEWニンテンドー3DS どうぶつの森 きせかえプレートパック

新品未開封Newニンテンドー3DSきせかえプレートパックどうぶつの森【メーカー生産終了】新品で購入後、一度も開封することなく自宅保管しておりました。使用する機会がないので必要な方へお譲りします。【セット内容】・Newニンテンドー3DS本体(ホワイト)・専用タッチペン・Newニンテンドー3DSACアダプター・きせかえプレート(どうぶつの森仕様)・microSDHCメモリーカード4GB・ARカード(6枚)・かんたんスタートガイド、取扱説明書、保証書*きせかえプレート(ホワイト)は付属しません。color:WHITEゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo



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