

稀少絵本 飛べ！孫悟空 2 - www.ankuramindia.com



稀少絵本 飛べ！孫悟空 2 | www.ncrouchphotography.com



稀少絵本 飛べ！孫悟空 2-eastgate.mk



稀少絵本 飛べ！孫悟空 2 | www.esn-ub.org



稀少絵本 飛べ！孫悟空 2 | www.ncrouchphotography.com



稀少絵本 飛べ！孫悟空 2 | www.esn-ub.org



稀少絵本 飛べ！孫悟空 2-eastgate.mk



稀少絵本 飛べ！孫悟空 2 | www.esn-ub.org



稀少絵本 飛べ！孫悟空 2-eastgate.mk



講談社 おともだちテレビまんが絵本 飛べ!孫悟空 2 | まんだらけ Mandarake



稀少絵本 飛べ！孫悟空 2 | www.esn-ub.org



ドリフターズのミュージカル人形劇『飛べ！孫悟空』はギャグ満載、豪華 ...



「おともだち」テレビまんが絵本19 | Apollo Museum | MUUSEO ...



稀少絵本 飛べ！孫悟空 2 | www.esn-ub.org



2UD21◇昭和53年 講談社 テレビまんが絵本 飛べ!孫悟空 ピンクレディー ...

即購入OK45年前の絵本になります背表紙は日焼けなどの経年感じますが中は大変綺麗です。コレクションしておられる方いかがでしょうか。おともだちテレビまんが絵本22つよいぞ ごくうの まき『ヤンマーファミリーアワー飛べ!孫悟空』は、1977年10月11日から1979年3月27日まで毎週火曜日19:00-19:30(JST)に、TBS系列などで放送されたテレビ人形劇。全74話。『西遊記』をモチーフにしたドリフのメンバーを本家の登場人物にたとえ、メンバーそっくりの人形を登場させ、各メンバーが声をあてた[3]。原作の三蔵一行の4人に対してドリフは5人だったため、加藤茶だけは彼の代表キャラクターである酔っ払いハゲ親父の「カトウ」役（オープニングのテロップでは「カトー」、もしくは「カト」）で出演した。また、一行のお供の馬の「ヒヒハハハハー」という特徴ある甲高い鳴き声は、当時ドリフの準メンバーだったすわしんじによるもので、三蔵との掛け合いなどでのセリフもあり、挿入歌にも彼のセリフが入っている。このほか、元メンバーの荒井注もゲスト出演している。ストーリーは『西遊記』の本筋に沿ったものだが、同じTBSで放送されていた『8時だョ!全員集合』と同様、当時の人気歌手や俳優・お笑いタレントが『西遊記』の登場人物やオリジナルキャラクター役で多数ゲスト出演している。このゲストと繰り広げるドタバタギャグが、この人形劇の特色であり魅力だった。ザ・ドリフターズいかりや長介荒井注加藤茶高木ブー仲本工事志村けん8時だよ全員集合人形劇西遊記昭和懐かしレトロゴーウエストピンクレディ