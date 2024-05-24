新型Nintendo Switch本体 新型ニンテンドースイッチ　バッテリー強化

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商品詳細
switch本体＋ジョイコン(左右)＋ＡＣアダプター＋HDMIケーブルのセットになります。動作確認済み出品時に1時間程度動作確認を兼ねてプレイしましたが、特に問題点はなかったです。※ゲームソフトは動作確認用の為、含まれておりません。確認点・ゲームソフト読み込みOK・Wi-Fi接続OK・TV接続OKゲームプレイは出来ましたが、中古品の為、本体やJoy-Conに全体的に痛み・キズあり。(背面のスタンドなし、Joy-Conの一部に欠けあり)全体的に状態が悪いためジャンク扱いとして出品いたします。ジャンク品のため、返品・キャンセル不可。ジャンク品の意味合いがわかる方でよろしければご購入ください。初期化したうえで発送いたします。★他にもゲーム関連商品出品中。まとめ買い歓迎！switchソフト・PSソフト・DSソフトなど。まとめ買いで20%ポイント還元※上限2000/のキャンペーンもメルカリ内で開催しているので、まとめ買いでお得に購入できます！NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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