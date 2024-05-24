武者小路実篤　自選詩画集

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商品詳細
武者小路実篤 自選詩画集解説書付き発行 昭和45年 けやき書房定価 32000円ダンボールの箱に、シミ、よごれがありますが、本体は、とてもきれいな状態です。写真で、ご確認ください。即購入可です。長期自宅保管品であることを御理解の上、ご検討よろしくお願い致します。
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