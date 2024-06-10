介護支援専門員実務研修テキスト［七訂第2版］２巻セット

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
［七訂］介護支援専門員基本テキスト（中古品）価格：8,800円（税抜価格8,000円）ご注文はこちらから！商品概要タイトル：［七訂］介護支援専門員基本テキスト編集：介護支援専門員実務研修テキスト作成委員会発行日：令和3年11月15日体裁：A4判・全2巻・1,232ページ価格：8,800円（税込）状態：中古品（詳細下記）特長介護支援専門員実務研修の必携書！このテキストは、介護支援専門員（ケアマネージャー）の実務研修に必要不可欠な一冊です。新カリキュラムに完全対応！最新の研修カリキュラムに対応しており、必要な知識とスキルを網羅しています。商品状態介護支援専門員実務研修で今年2023年4月から使用しました。マーカーなどは使用していませんが、中古品であることをご理解ください。ご興味があれば、ぜひご注文ください！この機会をお見逃しなく！
http://narcologia.ru/goods/freshman44756.html
http://narcologia.ru/goods/protein249034.html
http://narcologia.ru/goods/conception620957.html
［七訂第2版］介護支援専門員実務研修テキスト 全2巻
七訂 介護支援専門員実務研修テキスト 2冊セット分売不可 | 政府刊行物 ...
七訂第2版 介護支援専門員実務研修テキスト-長寿社会開発センター オンラインショップ
七訂第２版 介護支援専門員実務研修テキスト | 中央法規オンライン ...
介護支援専門員実務者研修テキストセット 2022年春の zicosur.co
介護支援専門員実務研修テキスト 上下 特价！ zicosur.co
最新コレックション 七訂介護支援専門員実務研修テキスト上.下、居宅 ...
充実の品 介護支援専門員実務研修テキスト 参考書 - lotnet.com
激安直営店 介護支援専門員実務研修テキスト 居宅サービス計画作成の ...
第2版七訂 介護支援専門員実務研修テキスト 【値下げ】 1520円引き www ...
七訂第２版 介護支援専門員実務研修テキスト | ケアマネジャー | 資格 ...
介護支援専門員実務研修テキスト 七訂第2版 上下巻の通販 by ヨッシー ...
介護支援専門員実務研修テキスト上下 居宅サービス計画書作成の手引3冊 ...
http://narcologia.ru/goods/freshman44756.html
http://narcologia.ru/goods/protein249034.html
http://narcologia.ru/goods/conception620957.html
［七訂第2版］介護支援専門員実務研修テキスト 全2巻
七訂 介護支援専門員実務研修テキスト 2冊セット分売不可 | 政府刊行物 ...
七訂第2版 介護支援専門員実務研修テキスト-長寿社会開発センター オンラインショップ
七訂第２版 介護支援専門員実務研修テキスト | 中央法規オンライン ...
介護支援専門員実務者研修テキストセット 2022年春の zicosur.co
介護支援専門員実務研修テキスト 上下 特价！ zicosur.co
最新コレックション 七訂介護支援専門員実務研修テキスト上.下、居宅 ...
充実の品 介護支援専門員実務研修テキスト 参考書 - lotnet.com
激安直営店 介護支援専門員実務研修テキスト 居宅サービス計画作成の ...
第2版七訂 介護支援専門員実務研修テキスト 【値下げ】 1520円引き www ...
七訂第２版 介護支援専門員実務研修テキスト | ケアマネジャー | 資格 ...
介護支援専門員実務研修テキスト 七訂第2版 上下巻の通販 by ヨッシー ...
介護支援専門員実務研修テキスト上下 居宅サービス計画書作成の手引3冊 ...