バイオハザードRE:2 Z VER COLLECTOR'S EDITION

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商品詳細
「バイオハザードRE:2ZVER」COLLECTOR'SEDITION豪華特典が付属した数量限定版のコレクターズエディションです。1枚目の画像は全内容物を紹介した公式の画像ですゲームソフト以外はすべて未使用美品となりますDLCも未使用ですが期限が全て切れています（用紙は全部あり）内容物およびコンディションは以下のとおりです①PlayStation®4用ソフト『BIOHAZARDRE:2』ZVersion 傷なし、開封済み、DLC期限切れ②BIOHAZARDRE:2レオン・S・ケネディフィギュア ブリスター未開封、出品にあたり箱から取り出し撮影しました（箱ははじめからテープ留めされていません）。保護ビニールで覆われておりフィギュアの全体がわかりづらいので公式のサンプル画像を掲載しておきます③BIOHAZARDRE:2Artbook-Ben'sFile- おしゃれなデザインのアートブック。未読です④BIOHAZARDRE:2SpecialSoundtrack サウンドトラック。アートブックの末尾に格納されています。未再生です⑤BIOHAZARDRE:2\"R.P.D.\"改築計画全体図 ポスターのようなものです。未使用です（アートブックに挟まっています）⑥BIOHAZARDRE:2ExtraDLCpackProductcode 期限が切れています#ゲーム#アクション#PlayStation4#PlayStation_4#PS4#バイオハザード
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