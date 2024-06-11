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【真作】寿山/山水人物画賛/閑天地/山水図/人物図/掛軸/名家伝来/AC-771
商品番号 L27589471994
商品名

【真作】寿山/山水人物画賛/閑天地/山水図/人物図/掛軸/名家伝来/AC-771
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 5,977 円
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商品詳細

【真作】【参考】寿山【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は全体に多数の折れ、巻シワあります。表装は薄汚れ、多少の巻きシワあります。　　　　　桐共箱付　　軸丈　　縦　196cm×幅　54cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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