地獄先生ぬ～べ～　コンビニ版　全巻セット

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地獄先生ぬ～べ～全巻セットです。原作:真倉翔漫画:岡野剛コンビニにて新品購入し本棚に保管しておりましたが、中古品のためやや傷や汚れありとしています。やけの具合などは2枚目にてご確認ください！防水対策にナイロンにいれて箱に入れる簡易梱包の上、ゆうゆうメルカリ便にて発送予定です。他出品中の商品との同梱はご購入前にご相談ください！ #me漫画