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「アキラ・アーカイヴ」　大友克洋　AKIRAの公式資料
商品番号 Q86071233786
商品名

「アキラ・アーカイヴ」　大友克洋　AKIRAの公式資料
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 5,160 円
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商品詳細

講談社　2002年12月26日　初版　帯付　定価2800円＋税※絶版と思う。☆アキラの資料集が「ついに」と惹起に使用していると言うことは、この本が最初の設定資料集になる・・☆カバー裏がピンナップ（ラフスケッチ）と凝った装丁・・これだけでも価値があると思う。☆アキラファンは必帯の本と思われるのですでに、所持していると思う。アキラ、大友克洋を蒐集してみようかと考えている方にススメてみたい。スレキズ　写真を参考にしてください。（網羅していません）中古扱いになりますので、ご理解の上ご検討願います。完品を求めている方、気になる方は購入をお控えください。匿名配送コメントなし購入可
http://narcologia.ru/goods/displease417331.html
http://narcologia.ru/goods/reflector975864.html
http://narcologia.ru/goods/encourage478272.html
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140枚程 　AKIRA　アキラ　大友克洋　設定資料集　 検索//セル画
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アキラ・アーカイヴ」 大友克洋 AKIRAの公式資料 - アート/エンタメ
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