「アキラ・アーカイヴ」　大友克洋　AKIRAの公式資料

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商品詳細
講談社 2002年12月26日 初版 帯付 定価2800円＋税※絶版と思う。☆アキラの資料集が「ついに」と惹起に使用していると言うことは、この本が最初の設定資料集になる・・☆カバー裏がピンナップ（ラフスケッチ）と凝った装丁・・これだけでも価値があると思う。☆アキラファンは必帯の本と思われるのですでに、所持していると思う。アキラ、大友克洋を蒐集してみようかと考えている方にススメてみたい。スレキズ 写真を参考にしてください。（網羅していません）中古扱いになりますので、ご理解の上ご検討願います。完品を求めている方、気になる方は購入をお控えください。匿名配送コメントなし購入可
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