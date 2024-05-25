ワンダーエッグプライオリティ 総作画監督る修正集

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数回読んでしまってあった物になります目立った傷や汚れはありませんが、表紙に光を当てると分かる程度の擦れ傷が何箇所かありますので、神経質な方はご注意ください。色焼けなど変色は無いと思いますが一応写真を参考の上、判断をよろしくお願いします。よろしくお願いします！