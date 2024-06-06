B'z☆ PARTY✖️Gibson☆Longsleeve T-shirt

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B'z☆PARTY✖️Gibson☆LongsleeveT-shirtです。新品、未開封、未使用品です。１つしかないので早い者勝ちです。Ｌサイズになります。色はブラックです。今の時期にぴったりです。発送の際折り畳んでの発送になります。ご了承ください。ノ－クレ－ム、ノ－リターンでお願い致します。値下げ不可。人気グループ···B'zグッズ種類···Tシャツ