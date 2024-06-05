Dicon vol.10 BTS写真集 JAPAN EDITION

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未開封品です♪フィルム付きです♪抜けなし商品です♪◆商品名Diconvol.10BTS写真集『BTSgoeson!』JAPANEDITION◆商品スペック366ページ(サイズ:220×285mm)◆商品紹介2020年12月に全世界同時\u002610日間限定の完全予約で記録的大ヒットとなったBTS写真集『BTSgoeson!』のJAPANEDITIONがついに待望の発売!7人のキュート\u0026セクシーな表情を収めた写真の数々や、「過去、現在、未来」について語った貴重なインタビューを掲載。さらにJAPANEDITIONには「SPECIAL2ndBOOK」「オリジナル鉛筆セット」「3Dポップアップステッカー」「ハイクオリティ両面フォトカード」の4点の付録がつきます。◆「DiconJAPANEDITION」内容①カバー、写真集本体、特典含めてすべて韓国語表記ではなく日本語表記に変更②オリジナルカバーに変更し、写真はDiconJAPANEDITION用に再編集③紙質を高級仕様に変更しハイクオリティな仕上がりを実現④未公開写真追加などの特典⑤オリジナルスリーブ仕様◆特典内容①ライブ、アメリカ遠征など3つのコンセプトで7人に密着し、オン\u0026オフをあますところなく撮ったプレミアム写真で構成された132ページの特別BOOK#JUNGKOOK#ジョングク#グク#V#テヒョン#テテ#SUGA#シュガ#ユンギ#RM#ナムジュン#ナム#J-HOPE#ホビ#ホソク#JIN#ジン#JIMIN#ジミン#BTS#防弾少年団#Dicon日本語版#DiconJAPANEDITION