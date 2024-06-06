安部公房「壁」初版 昭和26年 古書 古本 芥川賞

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安部公房著壁昭和26年初版本月曜書房第二創作集装丁勅使河原三郎挿絵桂川寛芥川賞受賞作。裸本。裏表紙に水シミ。その他経年の痛みあります。古書古本にご理解いただける方よろしくお願い申し上げます。#初版#初版本#古書#古本#骨董#アンティーク#ビンテージハンチバック