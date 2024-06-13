呪術廻戦 じゅじゅフェス 五条悟 スマホストラップ 懐玉・玉折

5000円＋匿名便210円＋手数料●内容呪術廻戦五条悟じゅじゅフェス2023懐玉・玉折スマホストラップ●状態・スタホストラップにつきまして,購入時のまま保管。袋劣化あり。・使用せず暗所にて保管●梱包・お写真の状態＋緩衝材or折り曲げ対策＋雨避け＋封筒発送時-ワレモノ注意などの対応有り※御要望ある方追加金にて対応致しますため必ず購入前にお声掛けお願いいたします。★*゜1度素人の手元に渡った品になり素人管理になります。初期傷等がありますので神経質な方は御遠慮下さい。商品に対する品質については100%の保証は致しかねます。説明欄既読にて即購入OK



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