ウクライナ　イースターエッグデザインブック2冊セット（英語）ピサンキ

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商品詳細
ウクライナのイースターエッグデザインブック2冊セット（英語）●UkrainianDesignBook１（ソフトカバー）白黒 全101ページ 英語●UkrainianEasterEggDesignBook4（ソフトカバー）全120ページ 英語ウクライナの「卵で作る伝統工芸ピサンキ」のデザインブックです。10年以上前に購入したもので、どちらも作り方、デザインが載っており、Book1の方は全ページ白黒です。Book１の表紙に若干折り目のようなものがありますが、どちらも目を通しただけなので綺麗です。趣味で楽しもうと購入しましたが、なかなか作る時間がないため手放すことにしました。日本ではあまり見かけない本だと思われます。お好きな方、いかがでしょうか？#イースターエッグ #ピサンカ#ウクライナエッグ #洋書 #クラフト
http://narcologia.ru/goods/influenza220593.html
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ピサンキ（ウクライナ・イースターエッグ）
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