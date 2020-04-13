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ウクライナ　イースターエッグデザインブック2冊セット（英語）ピサンキ
商品番号 Y61583405447
商品名

ウクライナ　イースターエッグデザインブック2冊セット（英語）ピサンキ
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウクライナのイースターエッグデザインブック2冊セット（英語）●UkrainianDesignBook１（ソフトカバー）白黒　全101ページ　英語●UkrainianEasterEggDesignBook4（ソフトカバー）全120ページ　英語ウクライナの「卵で作る伝統工芸ピサンキ」のデザインブックです。10年以上前に購入したもので、どちらも作り方、デザインが載っており、Book1の方は全ページ白黒です。Book１の表紙に若干折り目のようなものがありますが、どちらも目を通しただけなので綺麗です。趣味で楽しもうと購入しましたが、なかなか作る時間がないため手放すことにしました。日本ではあまり見かけない本だと思われます。お好きな方、いかがでしょうか？#イースターエッグ　#ピサンカ#ウクライナエッグ　#洋書　#クラフト
http://narcologia.ru/goods/influenza220593.html
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