BEST BRASS e-Sax アルトサックス用消音器

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ご覧いただきありがとうございます。【商品名】BESTBRASSe-Saxアルトサックス用消音器※出品物につきまして目視にて傷や汚れ等を確認し、正直に商品状態を決めておりますが見逃し等ある場合がございます。気になる部分やご質問等ありましたらコメントにてご相談ください。・吸音フェルト(内部のピンク色のフェルト)は非常に綺麗です。・ストラップは付属します。・ヘッドフォンはありません。必要なら購入者様でご用意ください。【お届けについて】・発送については基本的に佐川急便での発送とさせて頂いてます。・離島などの場合は送料が大幅に変わる場合がある為、取引をキャンセルさせていただく場合がございます。予めお伝えください。・発送は可能な限り早く発送させていただきますが、仕事の関係で土日にかかる可能性がございます。あらかじめご了承ください。【お取引について】・仕事の都合上、即メッセージを返信できない場合がございます。ご了承いただけると幸いです。・上記をよく確認の上、ご購入お願い致します。種類···サックス消音器楽器サックス