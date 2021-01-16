BOØWY HUNT special CD-ROM edition BOOWY

◆BOØWYHUNTspecialCD-ROMeditionです。◆2001年のBOØWY結成21周年記念フェアのプレゼント企画に当時応募し、当選致しました。当選当時に1度視聴した後は、自宅本棚（暗所）で保管していました。◆1988名限定の完全限定非売品です。当選通知書と封筒もお付け致します。※当選通知書と封筒は経年による色あせがあります。封筒は宛名住所シールが記載されていますので、剥がしてお付け致します（うまく剥がせない場合、該当部分を切り取ります）。◆自宅整理のため出品致しました。ファンの方にお譲りしたいと思います。◆出品に当たり、動作確認済みです。◆自宅保管品ですので、ご理解の上、ご購入をお願い致します。



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