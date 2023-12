1950年代に撮影された古い母親のポートレートではじまり、郊外の殺伐とした風景と女性たちが続き、最後は交通事故の写真で終わるという、なんとなく不穏な空気をかもしだしているニンフ(妖精)ドーターと名づけられたトッド・ハイドの写真集。“ロードサイド”や“家”といった設定内で発表された写真集とは一味ちがい、写真家の内面世界やストーリー性をより感じさせる1冊です。500部限定。古本になりますので、スレやヤケなどございます。著者名 :ToddHido,トッド・ハイド出版社名:SUPERLABO発行年月:2010年 初版サイズ :縦256mm×横182mm厚さ4mm32ページ ソフトカバー テキスト英語



Todd Hido: Nymph Daughters - BOOK OF DAYS ONLINE SHOP



Todd Hido: Nymph Daughters - BOOK OF DAYS ONLINE SHOP



Todd Hido: Nymph Daughters - BOOK OF DAYS ONLINE SHOP



Todd Hido: Nymph Daughters - BOOK OF DAYS ONLINE SHOP



Todd Hido: Nymph Daughters トッド ハイド - 洋書



Todd Hido: Nymph Daughters トッド ハイド - 洋書



OUTSKIRTS by Todd Hido



OUTSKIRTS by Todd Hido



OUTSKIRTS by Todd Hido



トッド・ハイド/Todd Hido | IMAPEDIA | IMA ONLINE



BRIGHT BLACK WORLD by Todd Hido – twelvebooks



凡庸な主題を美しいイメージとして作り出すーーアメリカ人 ...



BETWEEN THE TWO / Todd Hido(トッド・ハイド) | book obs...



トッド・ハイド - Todd HIDO | shashasha 写々者 - 写真集とアートブック



Amazon | 12987/トッドハイド 写真集 Todd Hido Intimate Distance ...