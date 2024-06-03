希少本　長崎に眠る西洋人 長崎国際墓地墓碑巡り　木下孝　長崎文献社

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商品詳細
長崎を旅行した際に長崎の書店で購入しました。外人墓地に名もない数多くの外国人達が本国に帰ることもなく、長崎に眠っている事を知りました。本誌は数多くの外国人達の墓標等から、彼らが当時生きていた軌跡を辿っており、大変興味深く読むことができます。稲佐悟真寺・大浦・坂本国際墓地の墓石配置図あり新品で購入していますので、気持ちよく読んで頂けるのではと思います。出品前に、チェックはしておりますが見落としがあるかも知れません。素人管理のため、完璧を求められる方のご購入はご遠慮ください。#長崎 #西洋人 #稲佐悟真寺 #大浦 #坂本国際墓地 #木下孝 #長崎文献社 #希少本 #墓地 #墓碑 #墓石
http://narcologia.ru/goods/marshal990880.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi438447.html
http://narcologia.ru/goods/tenet949663.html
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長崎に眠る西洋人―長崎国際墓地墓碑巡り
長崎に眠る西洋人―長崎国際墓地墓碑巡り
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