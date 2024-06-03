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希少本　長崎に眠る西洋人 長崎国際墓地墓碑巡り　木下孝　長崎文献社
商品番号 L93231887953
商品名

希少本　長崎に眠る西洋人 長崎国際墓地墓碑巡り　木下孝　長崎文献社
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 9,460 円
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商品詳細

長崎を旅行した際に長崎の書店で購入しました。外人墓地に名もない数多くの外国人達が本国に帰ることもなく、長崎に眠っている事を知りました。本誌は数多くの外国人達の墓標等から、彼らが当時生きていた軌跡を辿っており、大変興味深く読むことができます。稲佐悟真寺・大浦・坂本国際墓地の墓石配置図あり新品で購入していますので、気持ちよく読んで頂けるのではと思います。出品前に、チェックはしておりますが見落としがあるかも知れません。素人管理のため、完璧を求められる方のご購入はご遠慮ください。#長崎　#西洋人　#稲佐悟真寺　#大浦　#坂本国際墓地　#木下孝　#長崎文献社　#希少本　#墓地　#墓碑　#墓石
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