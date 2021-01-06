レア 1930年代ミッキーミニー陶器フィギュア

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商品詳細
キャラクター···ディズニーイギリスで購入しました戦前のミッキーミニーオブジェです。手描き絵付けで雰囲気あり表情も可愛いです。欠け、ヒビありません。大事に飾っていましたが引っ越しの為どなたかにお譲りします。#ミッキー#ミニー#アンティーク#骨董#陶器オブジェ
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