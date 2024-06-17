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商品詳細
「評伝岡部長職明治を生きた最後の藩主」小川原正道定価:￥3800慶応義塾大学出版会から2006年に出版されました。だんじり祭で有名な岸和田藩主、最後の殿様の評伝です。出版後、新刊で購入しましたが表紙、帯にダメージがあります画像をご確認ください。絶版です#小川原正道#小川原_正道#本#歴史／伝記
http://narcologia.ru/goods/competitive812981.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose594140.html
http://narcologia.ru/goods/assessor447803.html
評伝 岡部長職: 明治を生きた最後の藩主
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