ps4本体、コード、コントローラー1つ、ゲーム3種類

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商品詳細
引越しのため売りたいです。本体の箱はありません。買って2回のみ使いました。よろしくお願いします。着払いとなるため出来る限り値下げします。コメントください。
http://narcologia.ru/goods/secretarial751516.html
http://narcologia.ru/goods/peroration851015.html
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