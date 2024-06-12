

雷電III



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雷電III



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プレイステーション2 雷電Ⅲ



Raiden III PS2 Gameplay HD (PCSX2)

【商品内容】・PS2用ソフト「雷電Ⅲ」です。・提供は「ソフト、箱、説明書」になります。※発送はネコポスを予定しています。【状態】・新品で購入し、パッケージ開封済・ソフトや箱自体は、別のボックス内で保管してありましたが、箱には経年の日焼け色落ちがあると思います・出品前にPS3（PS2ソフトがプレイできる初期型機）で10分ほどプレイして動作確認済【注意点】・「値下げ、取り置き、ばら売り」交渉不可。他出品者にお願いしてください。