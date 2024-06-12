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PS2 雷電Ⅲ
商品番号 A15647821019
商品名

PS2 雷電Ⅲ
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品内容】・PS2用ソフト「雷電Ⅲ」です。・提供は「ソフト、箱、説明書」になります。※発送はネコポスを予定しています。【状態】・新品で購入し、パッケージ開封済・ソフトや箱自体は、別のボックス内で保管してありましたが、箱には経年の日焼け色落ちがあると思います・出品前にPS3（PS2ソフトがプレイできる初期型機）で10分ほどプレイして動作確認済【注意点】・「値下げ、取り置き、ばら売り」交渉不可。他出品者にお願いしてください。
http://narcologia.ru/goods/septet939019.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford758873.html
http://narcologia.ru/goods/financier494460.html
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