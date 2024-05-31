坂倉正紘萩焼・酒鉢通り粉引2022年作共有ボックス：有サイズ（箱を含む）：10×7cm購入ルート：東京美術クラブ2022年芸術博覧会適用例：酒、茶、水価格：（国際郵便料金/税金別途）陶芸家履歴：1983年山口県長門市生まれ2007東京芸術大学彫刻専攻学部卒業2009年東京芸術大学彫刻学科修士卒業2011年京都市伝統産業エキスパート養成コース修了2011年新兵衛窯15代の父の案内で、製陶を開始2019現代陶芸萩市大賞（グランプリ）栄誉賞2020初個展（新宿柿伝ギャラリー）2022年東京高島屋個展2023年京都高島屋個展



坂倉正紘 萩焼の酒鉢通り粉引 人気ブラドン 9180円 www.mairiedesare.fr



酒盃 大道粉引 坂倉正紘作



台ノ土酒盃 大道粉引 坂倉正紘作



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初個展 萩焼 坂倉正紘 展 | 柿傳ギャラリー



山口の地で、新たな萩焼のスタイルを追求する坂倉正紘さんの企画展が ...



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