プレイステーション5 本体

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(^^)評価1700件を超え、購入者様に信頼される取り引きが出来てまいりました。プレゼント等にいかがでしょうか？★高価な物の為、一度購入前にご連絡お願いいたします。【新品未使用】PlayStation5本体プレイステーション5 PS5 プレステ ★★本日発送可能です★★新品未使用のPlayStation5ディスクドライブ搭載モデルです。【新品未使用】PlayStation5(PS5)本体【同梱物】・PlayStation5本体×1・ワイヤレスコントローラー×1・ベース×1・電源コード×1・HDMIケーブル×1・USBケーブル×1・印刷物一式×1【保証ついて】2023.9.26エディオンにて購入いたしました。★(メーカー保証1年)★PS5の保証を受けるために必要な、購入証明書（ご購入日、店名、製品名）が記載されたレシートをお付けいたします。配送でのトラブルは責任を負いかねます。即入金できる方に限らせて頂きます。分割払い等は対応しておりません。★すり替え防止の為、返品の対応は出来かねます、ご了承下さい。★高価な物の為、一度購入前にご連絡お願いいたします。#プレステ5#プレイステーション5#ps5本体#PlayStation5#PS5#ps5
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