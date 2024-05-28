ニンテンドー スイッチ NINTENDO SWITCH 本体 \u003c北米購入品\u003e

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ニンテンドースイッチNintendoSwitchJOY-CONグレーHACSKAAAAUSZ●内容：・スイッチ本体・JOY-CON(L)グレー・JOY-CON(R)グレー・JOY-CONストラップ一式・HDMIケーブル・スイッチドック・JOY-CONグリップ・ACアダプター・説明書(英語)・外箱付属品はすべて揃っています。●状態：2017年にアメリカで購入しました。アメリカで購入した製品のため、説明書や、外箱に書いてある説明はすべて英語ですが、スイッチ本体は、言語設定を日本語、地域設定を日本にすることで、日本で日本語で問題なく使用できていました。JOY-CON(L及びR)の裏側には、写真7枚目にある通り、地面との接地部分(=スイッチ本体にJOY-CONをセットして地面に置いた場合の地面との接地部分)に少し擦れがあります。また、各部品を包んでいる袋や外箱には、写真の通り、結構、凹み、傷、汚れがあります。それ以外は、各部品に、目立つような傷や汚れはなく、比較的綺麗だと思います。もう一体のスイッチをメインで使用していたので、使用頻度はそんなに高くなかったと思います。簡易清掃済みです。●動作：出品にあたり、起動確認、簡単な動作確認をした後、本体の初期化をしました。JOY-CON(L及びR)のスティック操作に多少違和感があったため、Nintendoに修理依頼をしスティックを交換してもらいました。●発送方法：プチプチで包み、箱に入れて、らくらくメリカリ便(宅急便)で発送します。●その他：コメントなしで即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解のうえ、ご検討ください。————————————————————————color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂