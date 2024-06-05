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Nintendo Switch　ニンテンドースイッチ　本体 付属品完備
商品番号 L28176652257
商品名

Nintendo Switch　ニンテンドースイッチ　本体 付属品完備
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★付属内容★本体ジョイコン左(やや傷あり)ジョイコン右ジョイコングリップ(ほぼ未使用)ジョイコンストラップドック(通常のではなく有機ELに付いてくるドックとなります)ACアダプター(ほぼ未使用)HDMIケーブル(ほぼ未使用)HIDISK製64GBMicroSDカード保護フィルム2018年頃に購入し、途中で本体を買い換え、数ヶ月ほど前にドックの方を購入しました。全体的に見て目立った傷や汚れなしとしています。あくまで中古品ですので多少のキズ汚れはご理解ください★状態は写真を見てご確認ください★本体、ジョイコンなどその他付属品全ての動作確認済みで異常なしです★初期化してからの発送になります。それでは宜しくお願い致します！★
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