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セガサターン専用マジックカーペット、ソフトのセットの出品です。
商品番号 P58769869280
商品名

セガサターン専用マジックカーペット、ソフトのセットの出品です。
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 15,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セガサターン専用マジックカーペットソフト、コントローラーセットの出品です、倉庫保管品で少々の汚れ等があります、当時物ですが年代にしてわきれいな方だと思います、内容わ元箱、コントローラー、マジックカーペットソフト、取り扱い説明書などです、５分位の動作確認してソフト機能全部動作確認していません、そのことを踏まえてご理解なっ得された方購入お願い致します、疑問点のある方わ購入前に質問をくださればよろしいかと思います。
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