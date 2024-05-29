クライシス コア -FFVII- リユニオン ヒーローエディション

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商品詳細
【e-STORE専売】(PS5)クライシスコア-ファイナルファンタジーVII-リユニオンヒーローエディション＜セット内容＞・パッケージソフト『クライシスコア-ファイナルファンタジーVII-リユニオン』・フィギュア『クライシスコア-ファイナルファンタジーVII-リユニオンPLAYARTS改\u003cザックス・フェアソルジャー・クラス2nd\u003e』・オリジナルアートブック『HEROESPastandPresentTheArtofCRISISCORE-FINALFANTASYVII-』・収録台本『CRISISCORE-FINALFANTASYVII-REUNION-SCRIPTBOOK』・オリジナルミニサウンドトラック『CRISISCORE-FINALFANTASYVII-REUNIONMINISOUNDTRACK』・手紙『エアリスの手紙』e-STORE特典：クライシスコア-ファイナルファンタジーVII-リユニオンオリジナルスチールブックケース早期購入特典：ソルジャーマテリアセット【商品状態】新品・未使用・未開封品ご購入後のクレームや返品、返金はお受けしかねます。お気軽にお問い合わせください。
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