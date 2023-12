非売品LADY Dior AS SEEN BY アーティストコラボ フォトブック ... 非売品LADY Dior AS SEEN BY アーティストコラボ フォトブック ...



■ご覧いただきありがとうございます!ご購入の際にはお手数ですが、プロフィールの確認をお願いします**お値下げしましたLADYDIORバッグを世界中のアーティストがリメイク、または制作した作品のフォトブックです。ページ一枚一枚が0.8mm程度の厚紙でできており、かなりしっかりしています。表紙、カバーの箱はDIORならではのクオリティに仕上がっています。本の厚さ/5.5cm外の箱に多少シミがあります。神経質方はご遠慮ください。#art#artbook#khoheinawa#determacapia#rycyclegroup#mikaeljasson#ディオール#アートスカルプチャーガラス彫刻バッグモノトーン白黒#d\u0026g#GIVENCY#chanel#mm6#ジョンガリアーノ#クリスチャンディオール#非売品#vogue#資料#ファッション#ボーグ#ヴォーグ#名和康平