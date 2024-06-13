カラミティ アートブック メイキング 設定資料集 art of Calamity ...

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商品詳細
theartofCALAMITYuneenfancedeMarthaJaneCannary家族を支えるために、少女は髪を切り、ジーンズをはいた。高畑勲監督が称賛！傑作アニメーション【三鷹の森ジブリ美術館ライブラリー】の『ロング・ウェイ・ノース地球のてっぺん』('15仏/デンマーク)のレミ・シャイエ監督によるアドベンチャーアニメ。アヌシー国際アニメーション映画祭クリスタル賞(グランプリ)受賞。アメリカ西部開拓時代の女性ガンマン、カラミティ・ジェーン誕生の勇気と感動の物語。洋書付録：日本語解説書1冊付き/ハードカバー/フランス語『ロング・ウェイ・ノース地球のてっぺん』設定資料も併せておつけします(非売品だったか？)。#レミ・シャイエ#高畑勲#西部劇#映画#海外アニメ#カラミティ#アート#マーサジェーン#伝記#Calamity#Art#MarthaJane#WildWest#Biography
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