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カラミティ アートブック メイキング 設定資料集 art of Calamity
商品番号 P30638475421
商品名

カラミティ アートブック メイキング 設定資料集 art of Calamity
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

theartofCALAMITYuneenfancedeMarthaJaneCannary家族を支えるために、少女は髪を切り、ジーンズをはいた。高畑勲監督が称賛！傑作アニメーション【三鷹の森ジブリ美術館ライブラリー】の『ロング・ウェイ・ノース地球のてっぺん』('15仏/デンマーク)のレミ・シャイエ監督によるアドベンチャーアニメ。アヌシー国際アニメーション映画祭クリスタル賞(グランプリ)受賞。アメリカ西部開拓時代の女性ガンマン、カラミティ・ジェーン誕生の勇気と感動の物語。洋書付録：日本語解説書1冊付き/ハードカバー/フランス語『ロング・ウェイ・ノース地球のてっぺん』設定資料も併せておつけします(非売品だったか？)。#レミ・シャイエ#高畑勲#西部劇#映画#海外アニメ#カラミティ#アート#マーサジェーン#伝記#Calamity#Art#MarthaJane#WildWest#Biography
http://narcologia.ru/goods/reproduce791955.html
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