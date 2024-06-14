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ヒグチユウコ　サーカス展ファイナル　ギュスターヴくん　ポーチ　ペンケース
商品番号 I79804924184
商品名

ヒグチユウコ　サーカス展ファイナル　ギュスターヴくん　ポーチ　ペンケース
ブランド名 ヒグチユウコ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東京でのサーカス展ファイナルにて購入しました。新品未使用です。傷、汚れもなく美品ですが、一度人の手に渡ったものなので、細かな事が気になられる方はご遠慮ください。
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