木箱入り作者は読めませんが、写真に撮っております。掛け軸の絵柄としては少ない物です。Thisisagoodsouvenirforpeoplefromabroad.#掛け軸#古美術品#骨蕫品 #茶道具#掛軸 #レトロ #時代物#インテリア#和室#床の間#おもてなし #着物 #和柄 #和服 #アンティーク #お茶 #お花 #帯 #羽織 #はおり #海外 #お土産 #souvenir#foreigner#着付け#overseas



掛け軸 應仁天皇画 SOUVENIR FOR FOREIGNERS-



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掛け軸 無一物 SOUVENIR FOR FOREIGNERS - 書



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