ニンテンドー3DS本体　コバルトブルー



ニュースリリース : 2012年3月1日 ニュースリリース : 2012年3月1日



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動作確認済みです。初期化もしております。SDカードは本体に差し込んだ状態で発送いたします。付属品は写真に写っているものが全てです。商品の状態は写真をご参照ください。LとRの塗装が少しだけはげています。写真をご参照ください。※あくまでも素人管理、そして当時遊んでいた品で、中古品であるということをご理解の上ご購入ください。「ニンテンドー3DSコバルトブルー」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS本体#3DS