SFC【レア】　Septentrion セプテントリオン　箱説なし

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「Septentrionセプテントリオン」スーパーファミコンのソフトのみとなります。初期動作のみ確認済みです。状態は写真でご確認下さい。古い物でジャンク品扱いとしますので、神経質な方はご購入お控え下さい。【特記事項】★まとめ購入歓迎です。★値下げの交渉承ります。お気軽にコメントください。★起動確認はしておりますが、お客様のゲーム環境によっては正常に起動・動作しない可能性がございます。★ジャンク品ですのでクレーム及び返品はお断りします。