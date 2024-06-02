SEGA セガ Dreamcast ドリームキャスト HKT-3000

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。SEGAセガDreamcastドリームキャストHKT-3000簡易清掃済み動作確認済み全体的にキズや汚れあり（写真9枚目参照）写真の物が全てです。中古品になりますので記載外で見逃しているキズ、スレ、汚れ等ある場合ございます。ご理解のある方のご購入よろしくお願い致します。他にも多種多様なものを出品しておりますので、よろしければ #クリーンスタッフ出品一覧 をご覧下さい。
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