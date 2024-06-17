【レア】陸戦学会　中東戦争論文集

幹部学校記事等に掲載された掲載された中東戦争に関する論文をまとめ編集したものです。『中東戦争論文集』陸上自衛隊幹部学校修親会編881ページ昭和54年10月6日発行目次1．囲まれた小さな国の生きる術―シナイ作戦を中心として―2．囲まれた細長い国の守る術―6日戦争6月戦争―3．六日戦争における意思決定4．第4次中東戦争の底流と実相5．イスラエルの抑止戦略はなぜ破綻したか6．第4次中東戦争―シナイ正面の地上作戦―7．第4次中東戦争―ゴラン正面の地上作戦―8．第4次中東戦争―機甲戦闘の観察―9．情報能力の向上により奇襲は回避できるか―第四次中東戦争におけるイスラエルの場合―10．握りつぶされた情報報告11．兵器は戦法をリードするか？12．第4次中東戦争と軍事科学技術13．イスラエルの防衛ドクトリン―背景と力学―14．イスラエル地上軍の歩み15．中東戦争に学ぶ創造性16．中東戦争における戦闘消耗―戦闘消耗の量的分析と将来戦への適用―17．機甲戦闘における突破の様相―第4次中東戦争の統計的観察―



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