ポケモンカードゲーム151 カードファイルセット

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商品詳細
送料込み！①ポケモンカード151カードファイルセット フシギバナ・リザードン・カメックス②ポケモンカード151カードファイルセット モンスターボール以上2点となります。どちらも未開封でパック、プロモカード欠品も当然ありません。発送はらくらくメルカリ便にて段ボール梱包になります。#ポケモンカード#ポケカ#御三家
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