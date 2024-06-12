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ポケモンカードゲーム151 カードファイルセット
商品番号 Y65193804460
商品名

ポケモンカードゲーム151 カードファイルセット
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 3,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料込み！①ポケモンカード151カードファイルセット　フシギバナ・リザードン・カメックス②ポケモンカード151カードファイルセット　モンスターボール以上2点となります。どちらも未開封でパック、プロモカード欠品も当然ありません。発送はらくらくメルカリ便にて段ボール梱包になります。#ポケモンカード#ポケカ#御三家
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