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最終値下げ たまごっちオスっち・メスっち ブリードアルバム 付録欠品
商品番号 N24215565309
商品名

最終値下げ たまごっちオスっち・メスっち ブリードアルバム 付録欠品
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,399 円
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商品詳細

たまごっちオスっち・メスっちブリードアルバム　ラブラブ観察日記つきの攻略本・書籍です。1998年1月発行　Gakken・瀬名誠事務所　ISBN-10‏:4054009425収録ゲーム：たまごっちオスっち＆メスっち付録シールあり、袋とじ開封済み、付録のうち「ブリード教会」の型紙が切り取られて欠品です。古い本のため、痛み・キズがあります。その他状態は画像でご確認ください。※同梱で発送OKでしたら、他の商品の追加購入1件につき、300円値引きをします。（2商品で300円、3商品で600円引き）質問欄やおまとめ要望をしていただくか、以下の方法をお試しください。交渉中に購入が入る場合があるので、ご希望の場合はひとまずそれら商品をすべて購入してください。確認ができましたら、一度取引をキャンセルして、まとめて専用出品をさせていただきます。
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