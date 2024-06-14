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TXT アルバムまとめ売り
商品番号 B33697925784
商品名

TXT アルバムまとめ売り
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,400 円
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商品詳細

即購入❌バラ売り⭕️プロフ確認お願い致します(ᐡ̳ᴗ̫ᴗ̳ᐡ)アルバム♡THEDREAMCHAPTER:STAR(5枚)♡THECHAOSCHAPTER:FREEZE(world1枚、boy1枚)♡THECHAOSCHAPTER:FIGHTORESCAPE(FIGHT4枚、ESCAPE4枚)♡TOGETHERver.(FIGHT5枚、ESCAPE5枚)♡Minisode2:THURSDAY'SCHILD(HATE1枚、END1枚、MESS1枚)♡TEARver.(ヨンジュン、ボムギュ、テヒョン、ヒュニンカイ2枚)♡THENAMECHAPTER:TEMPTATIONLullabyver.(ヨンジュン、ボムギュ、テヒョン、ヒュニンカイ)CD♡MAGICHOUR(初回限定盤C、通常盤3枚、ユニバーサルミュージック限定盤)♡STILLDREAMING(weverseshopJapan限定盤)♡ChaosticWonderland(初回限定盤A6枚、初回限定盤B、通常盤5枚)♡GOODBOYGONEBAD(初回限定盤A、初回限定盤B、ヒュニンカイver.)CDは全て未再生で、トレカ等を除いた付属品は付いております。アルバムの細かな情報、写真をお求めの場合はコメントにてよろしくお願い致します‪-̗̀ꪔ̤̥ꪔ̤̮ꪔ̤̫̖́-‬その他のグッズなど気になることがありましたら、後に出品予定ですのでお気軽にご質問ください‪(՞ܸ..ܸ՞)︎੭\"‬#TXT#TOMORROWXTOGETHER#SOOBIN#YEONJUN#BEOMGYU#TAEYHUN#HUENINGKAI#スビン#ヨンジュン#ボムギュ#テヒョン#ヒュニンカイ
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