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【裁断済】特許法 第4版 (法律学講座双書)
商品番号 M78407537240
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【裁断済】特許法 第4版 (法律学講座双書)
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,520 円
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商品詳細

特許法第4版(法律学講座双書)定価:5,280円弘文堂;第4版(2019/8/28)こちらは裁断済の書籍です。本文のページに抜け漏れがないことは確認済です。目立った書き込みや汚れもありませんが、神経質な方はご遠慮ください。#特許法#知財#法律#弁護士
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