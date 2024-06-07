PS4 CUH-2100B 1TB

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商品詳細
本体とFIFA18とのセットで購入した物で、使用感、軽いキズがあります。 ※ソフト、箱、取説は付属しておりません。コントローラーには左のジョイスティックに経年劣化のベタつきがあります。HDMIケーブルは未使用です。音楽DVDの再生で動作確認後初期化しています。本体シリアル:02-27452462-1275649コントローラー:18310760047749使用感のあるUSED品である点をご理解いただき、ご検討ください。よろしくお願い致します。8月11日〜20日の間は発送までにお時間をいただく場合がございます。その際は、お取引時にご案内致します。
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