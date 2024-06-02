【プレミア】★新品★ペルソナ5 デカ缶バッジ（直径15cm） 主人公 雨宮蓮

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大人気ゲーム\"ペルソナ5\"の主人公のデカ缶バッジです！直径15cmのビッグサイズ。ペルソナ5のグッズは生産数が少なく、発売から数年経った現在入手困難となっています。タクティカの発売も決定し、また盛り上がってきたので欲しい方にお譲りします！1週間程で出品取り下げるので、欲しい方はお早めに！他出品アイテムとまとめ買いの場合は、割引させて頂くので、ご希望の場合は購入前にコメントを下さい！即購入ok！24時間以内の発送を心がけております！また衝撃、折れ、防水対策をして送ります。#ペルソナ5#P5#ATLUS#雨宮蓮#主人公#ジョーカー#アルセーヌ#デカ缶バッジ#プレミア