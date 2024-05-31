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テイルズオブファンタジアドラマCD　藤林すずの忍者日記おまけCD
商品番号 W73719878294
商品名

テイルズオブファンタジアドラマCD　藤林すずの忍者日記おまけCD
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 13,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイルズオブファンタジアドラマCD1~3巻を指定期間内に購入すると手に入ったドラマCDです。藤林すずの日常を描いた笑い多め（時々しんみり）の小話が4つ入ってます。入れ物の紙ケースにややキズ汚れがあります。CD自体はキレイです。#テイルズオブファンタジア#藤林すず
http://narcologia.ru/goods/reproduce196755.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming973192.html
http://narcologia.ru/goods/Addict909718.html

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